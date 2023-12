Auto incastrata da un camion, una persona liberata dai vigili del fuoco

Due persone soccorse, non in pericolo di vita, per un incidente stradale che mercoledì pomeriggio ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante a Briosco. È successo in via Monte Bianco, sul posto intorno alle 17.30 due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri per un’auto rimasta incastrata contro un muretto dal grosso camion da lavoro.

Incidente BrioscoIncidente Briosco

Auto incastrata da un camion, sul posto vigili del fuoco di Seregno e Carate Brianza

Per liberare la persona incarcerata all’interno dell’abitacolo della vettura e il ripristino delle condizioni di sicurezza, è stato necessario l’intervento dell’autopompa dal distaccamento di Seregno e l’autopompa dal distaccamento volontario di Carate Brianza. Soccorsi una donna di 48 anni e un uomo di 59 anni, trasportati entrambi all’ospedale di Carate in codice giallo e codice verde.