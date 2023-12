Incidente stradale tra tre auto sulla superstrada Milano-Meda: quattro feriti, uno è grave

Incidente stradale con tre auto coinvolte e quattro feriti, uno dei quali particolarmente grave, nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre lungo la superstrada Milano-Meda, in direzione nord, all’altezza di Meda.

Un’altra delle auto coinvolte (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Sul posto, poco dopo le 16, secondo quanto comunica la Agenzia emergenza urgenza, si sono portate quattro ambulanze, un’automedica e un’eliambulanza per soccorrere tre donne di 32, 79 e 86 anni e un uomo di 35. Uno dei feriti è stato portato in codice rosso al San Gerardo di Monza, gli altri in codice giallo agli ospedali di Paderno Dugnano e Niguarda di Milano.

Sul luogo del sinistro presenti anche i vigili del fuoco con un’autopompa da Desio ed un carro fiamma da Lissone e pattuglie della Polizia stradale e della Polizia locale di Meda che stanno cercando di ricostruire la dinamica del grave incidente che ha provocato inevitabili ripercussioni sul traffico.