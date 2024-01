Incendio in un appartamento a Macherio, 16 famiglie temporaneamente evacuate

A causa di un incendio scoppiato all’interno di un appartamento, sedici famiglie di un condominio sono state temporaneamente evacuate dalla loro abitazione, nella prima serata di lunedì 22 gennaio, attorno alle 19.30, a Macherio, in via Roma. Dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul posto, riferiscono che non ci sono stati feriti.

Sul posto si sono portate squadre con un’autopompa e il carro soccorso dalla caserma di Desio, un’autopompa da quella di Carate Brianza e un’autoscala dalla sede centrale di Monza.