La fitta colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza, a chi era in viaggio sulla autostrada A4 come dalla provincia di Lecco. Un grave e vasto incendio lunedì mattina si è sviluppato alla Planet Farms di Cavenago Brianza, la farm verticale inaugurata nel 2021 nei pressi nella chiesetta di Santa Maria in campo.

Grave incendio alla Planet Farms di Cavenago Brianza: i video

Grave incendio alla Planet Farms di Cavenago Brianza: i tecnici Arpa sul posto consigliano di usare mascherine all’aperto

I tecnici Arpa in intervento raccomandano di tenere chiuse le finestre delle abitazioni e di restare al chiuso ove possibile. In alternativa è consigliato l’utilizzo delle mascherine.

Grave incendio alla Planet Farms di Cavenago Brianza: vigili del fuoco sul posto

Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco impegnati a spegnere e circoscrivere il fuoco per evitare ulteriori danni. Presenti squadre dai comandi di Monza e Milano, con il supporto degli specialisti del nucleo N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Milano. E dalla tarda mattinata anche con la chilolitrica dal Comando di Milano per un maggior supporto idrico.

Le fiamme sono riuscite a interessare alcuni capannoni.

Grave incendio alla Planet Farms di Cavenago Brianza: «Si consiglia in via precauzionale di tenere chiuse le finestre»

«È in atto un esteso incendio in via Santa Maria in campo, i Vigili del Fuoco sono già in azione da questa mattina – la comunicazione dell’amministrazione comunale – Il sindaco Davide Fumagalli insieme alle forze dell’ordine si trovano sul posto in attesa di sopralluogo e verifiche ARPA per l’estesa nube generatasi. Si consiglia in via precauzionale di tenere chiuse le finestre».

Grave incendio alla Planet Farms di Cavenago Brianza: tavolo di coordinamento in Prefettura

È in fase di istallazione una centralina mobile di rilevamento dell’aria per il monitoraggio nelle prossime ore di possibili inquinanti.

Un tavolo di coordinamento sulla sicurezza è in corso in Prefettura per la gestione della situazione ancora in fase di sviluppo. Coinvolti i Comuni di Cambiago, Agrate Brianza, Ornago, Bellusco, Vimercate, Gessate, Caponago, Corpo di Polizia Locale Brianza Est, Protezione Civile di Cavenago Brianza.

