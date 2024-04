Busnago: ladri si calano dal tetto e rubano cellulari per 50mila euro in un negozio

Clamoroso furto, per un valore di 50 mila euro, tra sabato e domenica notte 27 e 28 aprile nel negozio di telefonia all’interno di un centro commerciale di Busnago. I malviventi, che evidentemente conoscevano bene la pianta del centro, dopo essersi arrampicati sul tetto, si sono calati all’interno del sottotetto e da qui, attraverso un corridoio sopraelevato e non coperto dai dispositivi antifurto del centro commerciale, percorrendo con estrema precisione tutta la galleria dei negozi, si sono fermati sopra la rivendita della nota compagnia telefonica.

Busnago: ladri si calano dal tetto e l’amara sorpresa

Una volta localizzata l’area su cui “operare”, hanno effettuato un foro nel controsoffitto, e anche qui, con dispositivi di allarme assenti o non funzionanti, i ladri si sono sono scesi al centro del negozio. Indisturbati hanno fatto razzia di tutti i dispositivi telefonici, smartphone di alta gamma di tutte le marche per un valore di 50mila euro. Dopodiché i delinquenti, ripercorrendo la strada dalla quale sono entrati, e sempre senza far attivare alcun antifurto, se ne sono andati riuscendo a far perdere le loro tracce. Solo la mattina seguente, quando il commesso ha aperto il negozio e si è trovato davanti ad uno scenario che non permetteva dubbi, è stato dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vimercate.