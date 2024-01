Incendio in una casa di Verano Brianza, oltre due ore di intervento dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco a Verano Brianza, in via Vittorio Emanuele, nel primo pomeriggio di lunedì 22 gennaio per affrontare un incendio che, per cause in via di accertamento, ha interessato una abitazione. Sul posto squadre del Comando di Monza e Brianza.

I vigili del fuoco sul posto (Vigili del fuoco MB)

Incendio in una abitazione di Verano Brianza: segnalato un ferito

Dal Comando segnalano un ferito trovato all’esterno della sua abitazione. Sul posto sono giunte due autopompe dal distaccamento di Seregno, un’autobotte da Carate Brianza, un carro ventilazione da Seregno Volontari. L’intervento di spegnimento è durato oltre due ore.