Incendio in una casa di due piani a Busnago: sul posto vigili del fuoco da tre province

Intervento dei vigili del fuoco con quattro mezzi, presente anche il funzionario di guardia arrivato dal Comando provinciale, nel primo mattino di giovedì 18 gennaio, per un incendio, le cui cause sono al vaglio, che ha interessato alcuni locali di una abitazione di due piani di Busnago, in via Matteotti.

L’intervento dei vigili del fuoco a Busnago

Incendio in una casa di Busnago: tre ore per lo spegnimento

Sul posto si sono portate squadre del comando di Monza e Brianza e dei comandi limitrofi di Milano e Bergamo. Le persone, all’arrivo dei vigili del fuoco, erano già all’esterno. Secondo quanto riferito dal Comando, non ci sarebbero feriti. Presenti due autopompe da Vimercate e Dalmine, un carro soccorso da Desio, un’autoscala da Gorgonzola. L’intervento di spegnimento è durato circa 3 ore.