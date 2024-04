Macherio punta a salvaguardare l’ambiente con un weekend di iniziative

Da Macherio sale la voce (e l’appello) a salvaguardare l’ecosistema. Amministrazione comunale, associazioni, biblioteca civica, adulti e studenti hanno promosso un fine settimana di iniziative in occasione della Giornata mondiale della Terra per sottolineare, attraverso l’arte, la scrittura, la poesia e un impegno comune quanto sia fondamentale il rispetto dell’ambiente che ci circonda e di tutte le forme della natura che manifestano il codice del nostro Universo. La pioggia ha fatto saltare un evento all’aperto nella giornata di sabato 27, previsto al Bosco del Proverbi, ma il programma ha registrato in biblioteca la partecipata inaugurazione delle mostre a cui hanno preso parte le associazioni che hanno collaborato, i volontari della biblioteca e gli studenti.

Macherio punta a salvaguardare l’ambiente e il grazie del sindaco

Il sindaco di Macherio, Franco Redaelli, ha ringraziato i promotori rimarcando l’impegno dell’amministrazione comunale a favore dell’ambiente e ricordando che ognuno può e deve fare la propria parte per un mondo migliore. La mostra “Le mani delle donne“ di Iride Enza Funari a cura di Arci Macherio e le esposizioni di manufatti in pizzo Cantù a cura dell’associazione “La Crisalide”, hanno affascinato i visitatori. L’evento macheriese prosegue domenica 28. Prevista, alle 17, in biblioteca, una testimonianza dalla foresta amazzonica di don Luca Zanta, seguirà alle 18 la proiezione del docu-film “Nelle squame di una trota“ a cura del Family Cai. Ingresso libero. Sarà inoltre possibile vedere in biblioteca il quadro di stoffa “La mia Terra”, ovvero una composizione collettiva dedicata al pianeta. Le mostre saranno in esposizione sino al 4 maggio, negli orari di apertura della biblioteca di Macherio.