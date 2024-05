Besana in Brianza, incidente in viale Kennedy: il 118 trasporta in ospedale a Desio una 32enne

Una sola vettura, per cause ancora da accertare, è stata protagonista suo malgrado del sinistro che si è verificato domenica 12 maggio, alle 9.30 circa, a Besana in Brianza, in viale Kennedy. Il mezzo ha impattato contro il guardail, per poi arrestare la sua corsa al centro della carreggiata.

Incidente: i vigili del fuoco hanno provveduto a rimettere l’area in sicurezza

Ferita la conducente, una donna di 32 anni, per soccorrere la quale sono intervenute sul posto un’ambulanza di Seregno soccorso e l’autopompa dei vigili del fuoco da Seregno, il cui personale ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area. L’automobilista è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Desio.