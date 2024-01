Desio, incendio di materassi e rifiuti in una palazzina abbandonata: due ore di intervento dei vigili del fuoco

Due ore di intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza, mercoledì 10 gennaio, in tarda serata, a Desio, in via Lombardia, per fare fronte a un incendio che ha interessato una palazzina abbandonata di tre piani nei pressi dell’ex grattacielo Ptb.

L’intervento dei vigili del fuoco a Desio (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Desio, nella palazzina finestre murate: il fumo è rimasto imprigionato

All’interno, dicono i vigili del fuoco: “c’era molto fumo causato dalla combustione di materassi e rifiuti” evidente presenza di senza fissa dimora nella struttura abbandonata. La ricerca di eventuali presenze umane, resa difficoltosa a causa proprio dal fumo, imprigionato da finestre murate, ha dato fortunatamente esito negativo. Sul posto sono giunte due autopompe dal distaccamento dì Seregno permanente e volontario, il carro soccorso dal distaccamento di Desio e l’autoscala dalla sede centrale di Monza.