Limbiate, a causa dei petardi vanno a fuoco due auto in via Marco Polo

Due auto in fiamme all’alba del 2024 a Limbiate, all’origine del rogo forse i fuochi d’artificio sparati per salutare il nuovo anno. Intorno alle 6 del 1 gennaio, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a sirene spiegate in via Marco Polo con un’autopompa del distaccamento volontario di Bovisio Masciago e un’autobotte del distaccamento volontario di Lazzate. I pompieri hanno operato per spegnere le fiamme prima che potessero intaccare altri veicoli parcheggiati per strada. Un intervento analogo a quello registrato la notte di Natale quando, sempre a Limbiate, in via San Giovanni di Dio, i pompieri erano accorsi per un’auto in fiamme parcheggiata in strada. Un inizio 2024 da dimenticare, non c’è che dire, per i proprietari delle auto in sosta in via Marco Polo. All’alba le due vetture sono state avvolte dalle fiamme e sulle cause all’origine del rogo indagano gli inquirenti. L’incendio potrebbe essere stato scatenato dall’utilizzo dei fuochi artificiali e dei botti sparati durante la notte di Capodanno.