Vigili del fuoco a Desio con cinque mezzi nella serata di martedì 2 gennaio, attorno alle 20.10, in via Davide Guarenti, per fare fronte a un incendio scoppiato in un edificio non abitato.

I vigili del fuoco a Desio in via Guarenti

Sul posto numerose squadre, da Desio con l’autopompa e il carro soccorso, da Seregno con l’autopompa, da Bovisio Masciago con l’autobotte e dalla sede centrale di Monza con l’autoscala. Ignote le cause del rogo, domato in circa un’ora. Non risulterebbero feriti.