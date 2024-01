Agrate Brianza, incendio al tetto di una palazzina: quattro ore di lavoro per i vigili del fuoco

Notte di lavoro per il comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza. Alle 3 circa di sabato 13 gennaio, più squadre sono intervenute nel territorio di Agrate Brianza, a causa di un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione di due piani in via Battisti. Complessivamente, le operazioni sul posto sono state tutt’altro che semplici e si sono protratte per quattro ore circa.

Vigili del fuoco: nessuna conseguenza per gli inquilini

Un’immagine che documenta la gravità della situazione

Impegnate sono state l’autopompa e l’autobotte del distaccamento di Vimercate, l’autopompa e l’autoscala della sede centrale di Monza, il carro soccorso del distaccamento di Desio ed a supporto un’ambulanza. Nessuna conseguenza per gli inquilini dell’edificio.