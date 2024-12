I Pinguini Tattici Nucleari cantano Giulia Tramontano e Thiago, l’emozione della sorella Chiara

A un tratto il bambino guardò sua madre negli occhi, a metà del percorso chiese: “Dove si arriva da qui?”. Lei disse: “Non so, ma spero in un posto migliore, migliore”.

Attacca così il brano “Migliore” nel nuovo lavoro dei Pinguini Tattici Nucleari, “Hello world” uscito il 6 dicembre.

I Pinguini Tattici Nucleari cantano Giulia Tramontano e Thiago, il riferimento alle 37 coltellate

Che quella donna, quella madre, sia Giulia Tramontano, uccisa a Senago nel maggio 2023 dal compagno da cui aspettava un figlio, si capisce poco dopo: “Piccola donna, che cammini tra le stelle mostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono 37. Sei la rima “fiore-amore””.

Trentasette come le coltellate inferte da Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo in primo grado il 25 novembre (giornata internazionale contro la violenza sulle donne). Per lui anche l’aggravante della premeditazione, della crudeltà e del rapporto di convivenza.

I Pinguini Tattici Nucleari cantano Giulia Tramontano e Thiago, il testo

I Pinguini Tattici Nucleari cantano un dialogo tra madre e figlio: “Vorrei insegnarti parolacce che non devi dire, nel poco tempo che rimane prima che il tuo tempo non esista più/Ma il mondo ha deciso di no, ho provato a combatterlo, però non si può. Ti avrei dato un secolo, un anno, due ore, ma forse ti meriti un tempo migliore (…) Ma il mondo ha deciso per noi, siamo due vittime del senno di poi/Tramontano le nuvole, ma resterà il sole/Tu dormi bambino ti avrei dato il nome di un lungo cammino. Che strano destino andarsene a maggio come due fragole. Ho finito le parole, cerco il mio finale e so che forse non sarà migliore ma sarà qui con te”.

Per concludersi in modo struggente, dall’eco quasi gucciniana: “A un tratto il bambino capì che il buio finiva in una ninnananna. La madre lo strinse e così finì di essere madre e iniziò a essere mamma”.

I Pinguini Tattici Nucleari cantano Giulia Tramontano e Thiago, la reazione della sorella Chiara

Emozionata la reazione della famiglia: “La canterò a squarciagola per te – ha scritto Chiara Tramontano, sorella di Giulia, sui social – Grazie per averle dato vita attraverso la vostra musica. Giu sei proprio tu“.

I Pinguini Tattici Nucleari cantano Giulia Tramontano e Thiago: il video di “Migliore”