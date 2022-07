I “giovedì lunghi” di Seregno, identificati dalla Polizia 83 giovanissimi

La Polizia di Stato di Monza insieme alla Polizia locale nella serata del 14 luglio, su disposizione del Questore, Marco Odorisio, ha svolto controlli mirati contro la “malamovida” a Seregno. Le pattuglie si sono concentrate nei luoghi dove c’è la maggiore presenza di locali di somministrazione di bevande alcoliche che, soprattutto il giovedì sera, in coincidenza con l’apertura dei negozi del centro, dopo la chiusura divengono luoghi di ritrovo di giovani che disturbano la quiete pubblica e adottano comportamenti irrispettosi del decoro urbano.

I controlli dei poliziotti in centro a Seregno e nei giardini di piazza Risorgimento

Il servizio, hanno specificato dalla Questura, è stato svolto in particolare in corso del popolo, piazza Risorgimento, piazza Concordia, via Cavour. In un esercizio commerciale sono stati identificati 25 avventori, tutti molto giovani, tre dei quali già noti alle forze dell’ordine. Nei giardini di piazza Risorgimento, “segnalato anche come luogo di spaccio“, sono stati identificati altri 31 giovani, cinque dei quali già “conosciuti”. Come altri due identificati in piazza Concordia “dove erano presenti centinaia di giovani – dicono dalla Questura – molti dei quali, alla vista delle pattuglie, si allontanavano“. Ventisette in tutto quelli identificati. Complessivamente durante la serata sono state controllate 83 persone: “tutte giovanissime e provenienti in particolare da Lentate sul Seveso, Meda, Cesano Maderno, Desio e Lissone“.