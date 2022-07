Movida, controlli a Seregno: in volo anche l’elicottero dell’Arma, due locali sanzionati

“Malamovida”: ventiquattro carabinieri della Compagnia di Seregno a terra e l’elicottero del secondo Nucleo elicotteri Carabinieri di Orio al Serio in volo, a supporto, la scorsa serata, fino a tarda notte, a Seregno, per un nuovo servizio di controllo straordinario del territorio.

L’elicottero dell’Arma in volo a Seregno

I militari guidati dal maggiore Emanuele Amorosi hanno controllato 228 persone, 116 veicoli e sette esercizi commerciali. In particolare le zone più battute dai controlli, in attuazione alle direttive operative del Comando provinciale dell’Arma dopo un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sono state la stazione ferroviaria, piazza Roma, piazza Italia, piazza Segni e piazza Concordia, senza tralasciare i parchi cittadini.

Un controllo stradale con l’elicottero in volo

Controlli dei carabinieri a Seregno, l’elicottero a supporto dei controlli stradali

I posti di controllo sono stati supportati anche dall’elicottero “Fiamma” che ha fornito la copertura aerea all’azione sulla strada dei militari. Da segnalare la sanzione comminata a un automobilista 34enne tunisino che viaggiava con la patente scaduta di validità e mai convertita in un analogo titolo di un Paese UE.

Effettuati controlli in sette locali

Controlli tra i locali della “movida”, serviti chupito e birra a minorenni

Durante i controlli agli esercizi pubblici, i titolari di due bar del centro (recidivi) sono stati sanzionati in quanto somministrato alcol a minori. Uno era balzato alle cronache lo scorso inverno per aver ricavato una discoteca clandestina in uno scantinato i carabinieri hanno nuovamente colto il titolare mentre consegnava un “chupito” di vodka a una minorenne. Nel secondo i militari hanno trovato un tavolo dove erano sedute due ragazze minorenni alle quali era stata somministrata della birra.