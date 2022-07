Vimercate, tappa alla serra di marijuana prima della “movida”: denunciato un 32enne

Controlli straordinari contro la “malamovida” a Vimercate nel corso del fine settimana: i carabinieri della locale Compagnia, impegnati insieme alla Polizia locale, hanno trovato una mini serra di marijuana in un’abitazione del centro, sottoposta a perquisizione, dove poco prima era stato segnalato un via vai di persone poi dirette verso i locali. Rinvenute in particolare tre piantine di marijuana, sette grammi di hascisc e due bilancini di precisione oltre che attrezzatura per la coltivazione. Un 32nne è stato denunciato in stato di libertà.

Controlli “malamovida” a Vimercate, impiegati carabinieri e polizia locale

Le verifiche dell’Arma hanno riguardato in particolare la vendita e la somministrazione irregolare di bevande alcoliche con verifiche mirate nei locali pubblici e controlli finalizzati a contrastare il consumo e vendita di sostanze stupefacenti. Impiegati complessivamente 18 persone tra militari e agenti che hanno operato nell’area di Largo Europa, piazza Marconi e via Milano. L’attività rientra nel piano di coordinamento della Prefettura e disposta dal Comando Provinciale Carabinieri.

Il controllo nel week-end a Vimercate

“Malamovida” a Vimercate: controllate 140 persone, ritirata la patente a un 56enne

Svolti sino a tarda notte anche posti di controllo nelle principali arterie stradali nonché nelle aree limitrofe i luoghi di aggregazione: controllati 74 veicoli e 140 persone e sottoposti all’accertamento alcoltest 14 automobilisti. Positivo solo un 56enne con tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non a 0,8 grammi/litro. Gli è stata contestata la guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente di guida per la successiva sospensione. Un 22enne è stato segnalato alla Prefettura di Monza e della Brianza per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale in quanto trovato con un grammo di hascisc. Controllate anche quattro attività commerciali: una è stata sanzionata per intrattenimento musicale senza autorizzazione.