“Malamovida” a Vimercate, 120 persone controllate dai carabinieri e un arresto

Evaso dagli arresti domiciliari per partecipare alla “movida”, a Vimercate. Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri, impegnati in controlli straordinari. Si tratta di un marocchino residente a Cornate d’Adda che il 25 ottobre 2021, al ritorno dal paese di origine era stato arrestato dalla polizia di frontiera di Orio al Serio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per una serie di reati contro il patrimonio sul territorio nazionale.

Controlli contro la “Malamovida” a Vimercate, verifiche in 5 locali pubblici

Nel corso del fine settimana i carabinieri del Comando Compagnia insieme alla Polizia locale, 18 uomini e donne in uniforme, hanno effettuato fino a tarda notte controlli contro la “malamovida” nelle zone dove sono presenti luoghi che più attirano i giovani. Una attività contemplata nel piano di coordinamento della Prefettura e disposta dal Comando Provinciale Carabinieri. I controlli si sono concentrati nell’area di Largo Europa, piazza Marconi e vie limitrofe, via Milano, verificando il rispetto degli orari di esercizio, volume musica, vendita di alcolici ai minori. Sono state identificate 120 persone e controllati 50 veicoli; cinque gli esercizi commerciali che sono stati sottoposti a verifiche (non è stata riscontrata alcuna irregolarità).

“Malamovida” a Vimercate, un 17enne segnalato per possesso di hashish

Sono stati eseguiti inoltre numerosi posti di controllo stradale in via Milano dove è stato appunto arrestato il 25enne di Cornate, fermato a bordo di un’auto mentre si dirigeva nei parcheggi dei luoghi di aggregazione. E’ stato inoltre deferito in stato di libertà per reingresso illegale nel territorio nazionale un 33enne origini rumene, rientrato in Italia in violazione del decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Milano. Un 17enne è stato invece segnalato alla Prefettura di Monza e della Brianza per “detenzione di sostanza stupefacente per uso personale” in quanto trovato con mezzo grammo di hashish. E’ stato riaffidato ai genitori. Sono stati sottoposti all’accertamento alcoltest 15 automobilisti: solo uno è risultato con un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non a 0,8 g/l. Gli è stata contestata la violazione per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente di guida per la successiva sospensione. E’ stata infine sequestrata un’autovettura perché senza copertura assicurativa.