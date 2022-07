“Malamovida”, 62 persone e attività controllate nel week-end a Cesano Maderno

Controlli per prevenire la cosiddetta “malamovida” a Cesano Maderno da parte dei carabinieri della Tenenza cesanese in collaborazione con la Polizia locale. Il servizio straordinario è stato eseguito durante lo scorso fine settimana ed è proseguito fino a tarda notte: i militari hanno organizzato vari posti di controllo lungo le principali arterie stradali e hanno controllato circa 25 veicoli, 62 persone e 3 attività commerciali. Dalla Tenenza cesanese informano che non sono state rilevate infrazioni, riscontrando un generale rispetto della normativa vigente sia da parte degli esercenti che dei cittadini.

Controlli anche per la “Notte bianca” con street food a Ceriano Laghetto

Controlli sono avvenuti anche a Ceriano Laghetto dove era in corso la “Notte bianca “ e “street food”. Anche in questo caso la situazione è stata del tutto tranquilla.