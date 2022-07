Vimercate: il sindaco Cereda amplia gli orari dei locali nel weekend

Mentre le forze dell’ordine fanno controlli a Vimercate durante la movida del weekend, l’amministrazione comunale estende gli orari di somministrazione di cibo e bevande nei dehors dei locali della città nel weekend.

Vimercate: il sindaco Cereda amplia gli orari venerdì e sabato

Dal 1° luglio è entrata i vigore un’ordinanza firmata dal sindaco Francesco Cereda in cui cercando di garantire il quieto vivere delle persone e dei residenti soprattutto in quelle aree più critiche come ad esempio piazza Marconi e largo Europa, permette ai locali vimercatesi di portare avanti la propria attività con tavolini e sedie all’esterno delle proprie strutture il venerdì e il sabato fino all’1.30. Mentre tutti gli altri giorni della settimana, domenica compresa, la saracinesca di bar, pub e ristoranti si deve abbassare tassativamente alle 24. Un tentativo di trovare un punto di equilibrio tra commercio, la voglia di divertirsi delle persone e il rispetto delle regole.

Vimercate: il sindaco Cereda amplia gli orari e i controlli degli agenti

Intanto carabinieri e polizia locale continuano i loro pattugliamenti serali. Il tema della movida estiva resta sempre di estrema attualità a Vimercate.