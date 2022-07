Punta il laser contro l’elicottero dei carabinieri: inseguito e identificato

Intercettato da un elicottero e dalle pattuglie in servizio sul territorio. Un venerdì sera decisamente diverso per la persona che intorno alle 23 ha puntato un laser contro l’elicottero A109, nome in codice Fiamma (2° Nucleo elicotteri carabinieri di Orio al Serio), chiamato a supporto dei servizi di controllo anti malamovida. È successo nella zona di Carate Brianza.

Punta il laser contro l’elicottero dei carabinieri: è successo a Carate Brianza

“Fiamma” era in servizio con le 14 pattuglie del dispositivo della compagnia carabinieri di Seregno e intorno alle 23 per circa 2 minuti è stata presa di mira con un puntatore laser proveniente da un’auto in movimento. È scattata un’azione congiunta dell’elicottero con le pattuglie in circuito che, ricevute le indicazioni sullo spostamento del mezzo, dopo un breve inseguimento, lo hanno intercettato, fermato e hanno identificato l’autore del gesto. Le azioni di disturbo di questo tipo sono gravi, fanno notare le forze dell’ordine, e al tempo stesso difficilmente gli autori riescono a rimanere anonimi grazie alla capacità di intercettazione degli strumenti di bordo della macchina.