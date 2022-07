Monza, dj non autorizzato: due locali della movida sanzionati

“Mala movida”, controllate altre 44 persone nel fine settimana a Monza nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio svolto dalla Questura su disposizione del Questore della provincia Marco Odorisio. Operativo personale della Questura di Monza e della Brianza, insieme a equipaggi della Polizia locale del comune di Monza: interessate le aree di piazza San Paolo, largo Mazzini, via Enrico da Monza, via Segantini e via Bergamo.

“Mala movida”: musica ad alto volume non autorizzata, due locali sanzionati a Monza

Sottoposti a verifiche amministrative sei locali, tre sono stati sanzionati. In due casi (200 euro di multa), per aver violato il Regolamento di Polizia Urbana che vieta di diffondere musica all’esterno senza la prescritta autorizzazione del sindaco: riscontrata la presenza di una postazione da dj nell’area esterna di pertinenza dei locali, con la quale veniva diffusa musica ad alto volume.

Monza, bevande alcoliche a minori: due multe nell’ultimo mese a titolare di un locale

Sanzione di 333 euro invece nei confronti della titolare di un locale (la seconda volta nell’ultimo mese, dicono dalla questura) in quanto avrebbe somministrato bevande alcoliche a minori: gli agenti, transitando in via Bergamo, hanno notato due ragazze intente a consumare bevande. Sono state indentificate e chieste informazioni sono risaliti al locale dove avrebbero acquistato il cocktail. Sanzionato inoltre un minore sorpreso insieme ad alcuni amici a consumare una bottiglia di amaro per strada, in violazione del Regolamento di Polizia Urbana.

Piazza Carrobiolo a Monza, in cinquanta a bere e schiamazzare: il problema irrisolto

Ancora, in piazza Carrobiolo, già più volte oggetto di blitz in quanto frequentata da gruppi di ragazzi intenti a consumare alcol, fenomeno segnalato dai residenti esasperati, gli agenti hanno trovato una cinquantina di ragazzi, “molti dei quali in evidente stato di ebrezza alcolica, intenti a bivaccare e a schiamazzare”, dicono dalla Questura, i quali, alla vista delle divise si sono dispersi, abbandonando la piazza. Analoghi servizi – dicono dal via Montevecchia – continueranno anche nelle prossime settimane.