Notte di controlli a Lissone di carabinieri e polizia locale

Serata di controlli a Lissone venerdì 9 luglio, dove i carabinieri della stazione cittadina gli agenti della polizia locale sono stati impegnati fino a tarda notte per contrastare e prevenire le derive peggiori della movida. In tutto militari e agenti hanno controllato attraverso posti di controllo e verifiche 26 auto, 48 persone e 2 negozi.

Controlli a Lissone: droga e sanzi

I controlli effettuati con l’etilometro hanno dato esito negativo, rispecchiando un generale rispetto dei limiti del tasso alcolemico consentito dalla legge. Sanzione amministrativa e confisca dell’auto per un italiano sorpreso con la patente scaduta e il cui veicolo era già stato messo sotto sequestro per lo stesso motivo.

Durante i controlli in uno dei due locali i carabinieri hanno trovato nascosti 10 grammi di cocaina e 5 di hashish: sono in corso le indagini per stabilire a chi appartenessero.