Enpa Monza, appello per il cane Ron: adozione del cuore per lui

Una adozione del cuore. Enpa Monza Brianza lancia un appello urgente per il cane Ron arrivato a dicembre in canile e protagonista di una storia particolare. Ron infatti era arrivato con la compagna Tera (che è stata adottata) ma in una condizione che aveva costretto i veterinari a prevedere accertamenti sul suo stato di salute: un gonfiore sotto il muso ha rivelato un linfoma, già sviluppato in diversi linfonodi.

Enpa Monza, appello per il cane Ron: la sua storia

Monza Ron a destra e Tera con volontarie ENPA MB

Nato nel 2017, per il momento sta bene, è docile, mangia e apprezza le passeggiate: per questo i volontari Enpa cercano per lui un’adozione che gli possa far trascorrere il resto della vita in famiglia.

“Proprio per il suo buon carattere è anche uno dei beniamini del Progetto Famiglia a Distanza e sono tante le persone che vengono a trovarlo per passare del tempo con lui”, fanno sapere da via San Damiano.

Enpa Monza, appello per il cane Ron: come fare

C’è da qualche parte una famiglia speciale disposta ad accogliere Ron? Per info o per fissare un appuntamento per conoscerlo: canile@enpamonza.it oppure 039 835623 (tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30).