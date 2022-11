Cani adottati e difficoltà di comportamento, da Enpa Monza e Brianza tutte le risposte

Si chiama “Finalmente a casa! Le principali difficoltà di comportamento dei cani adottati dai canili” una conferenza in due serate organizzata da Enpa Monza Brianza martedì 15 e mercoledì 15 novembre dalle 21 che si potranno seguire in presenza al Rifugio di via San Damiano a Monza oppure in diretta online sulla piattaforma Zoom o ancora attraverso registrazione da poter vedere quando si vuole. Verranno trattate le maggiori problematiche che possono smorzare gli entusiasmi e trasformare un’adozione fatta con il cuore in una grande delusione.

Conferenza Enpa Monza e Brianza sulle difficoltà dei cani adottati

Vedi i problemi di integrazione nel contesto familiare e ad adattarsi ai nuovi ritmi di vita o nel trovare il proprio spazio in un ambiente nuovo e sconosciuto o, ancora, nel convivere con eventuali altri animali e dimenticare eventuali traumi subiti in passato oppure nel relazionarsi con le persone e i propri simili. E allora l’animale potrebbe manifestare atteggiamenti di chiusura o timidezza o, al contrario, essere troppo aggressivo. “Tutti problemi che bisogna mettere in conto e che possono essere superati con tempo e tanta pazienza, magari affidandosi ai consigli di un esperto” dicono da Enpa.

Conferenza Enpa Monza e Brianza sulle difficoltà dei cani adottati, due serate con prenotazione obbligatoria

Di questo e di tanto altro parleranno Ivano Vitalini, istruttore cinofilo, che affronterà l’argomento dal punto di vista dell’istruttore e Elena Garoni, medico veterinario comportamentalista, che illustrerà il punto di vista comportamentalista. Prenotazione obbligatoria compilando i Form d’Iscrizione http://www.enpamonza.it/conferenza-webinar-2 Le conferenze sono a offerta libera. Il ricavato delle due serate andrà a sostegno delle attività svolte da ENPA di Monza e Brianza a tutela degli animali. Per info: prenotazioni@enpamonza.it