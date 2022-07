Enpa : tre gatti ucraini, lasciano Monza per la Francia

Tre gatti ucraini ospitati dall’Enpa di Monza vanno Oltralpe. Erano arrivati l’11 marzo dall’inferno ucraino dopo aver percorso migliaia di chilometri. Iryna, la loro padrona li aveva salvati dalla strada quando erano molto piccoli e aveva dato loro una casa e quando ha dovuto abbandonare tutto in cerca di salvezza insieme ad altri milioni di Ucraini in fuga ha deciso di portarli con sé.

Enpa : tre gatti ucraini e l’arrivo in Italia

Da Kyiv a sono arrivati in Romania dopo un viaggio irto di pericoli durato tre giorni, qui Alex, il figlio di Iryna, è riuscito a trovarli e a portarli in l’Italia. Iryna ha trovato ospitalità presso parenti a Lissone, ma purtroppo non è stato possibile accogliere anche gli animali. E così Remi, Elliot e Basho hanno trovato casa nel rifugio di Monza gestito dall’Enpa. Dopo un comprensibile momento di incertezza, hanno preso possesso della loro nuova casa, uno spazioso box tutto per loro. I tre felini, molto legati tra loro (dormivano e giocavano sempre insieme), hanno conquistato in breve tempo operatrici e volontari Enpa per il bellissimo carattere, anche se hanno dato qualche preoccupazione dal punto di vista sanitario: Elliot ha avuto un problema cardiaco e un versamento polmonare; Basho tre anni fa aveva avuto un ictus e quindi era costantemente monitorato; Remi ha avuto una piccola dermatite. Tutti e tre, per fortuna, ora stanno bene e per tutta la durata del soggiorno monzese hanno potuto contare sulle visite settimanali di Iryna, che non faceva mai mancare coccole e attenzioni.

Enpa : tre gatti ucraini e la partenza verso la Francia

Dopo essere stati ospitati quattro mesi al gattile di Monza, per Remi, Basho e Elliott è arrivato finalmente il momento di ricongiungersi alla loro famiglia, e a metà luglio la famiglia al completo ha lasciato l’Italia. Il marito di Iryna, infatti, avendo compiuto 60 anni, ha potuto lasciare l’esercito e potrà contare su un lavoro in Francia.