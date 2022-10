Brugherio: sequestrato un lupo cecoslovacco, se ne occuperà Enpa

La Polizia Provinciale ha sequestrato a una donna di Brugherio e affidato al canile di Monza un cane lupo cecoslovacco che negli ultimi due anni in più occasioni ha aggredito e morsicato almeno tre persone, compreso un bambino di tre anni a cui ha causato diverse lesioni.

Brugherio: sequestrato un lupo cecoslovacco, decreto del tribunale dopo ferimento di almeno tre persone

Gli agenti del corpo brianzolo comandato da Flavio Zanardo sono entrati in azione per eseguire un decreto emesso dal gip del Tribunale di Monza dietro richiesta della Procura in quanto la proprietaria, che ha altri otto cani, non ha rispettato l’ingiunzione che prevedeva la consegna del lupo a una struttura adeguata che se ne potesse prendere cura e l’attuazione delle attenzioni che potessero evitare altre aggressioni, di cui in passato sono rimasti vittima i suoi vicini.

Brugherio: sequestrato un lupo cecoslovacco, per la proprietaria diverse accuse

Ora la donna dovrà rispondere, oltre che di lesioni e malgoverno di animali, anche di omissione a un ordine dell’autorità giudiziaria.

Il cane, invece, sarà accudito dagli operatori e dai volontari dell’Enpa nella struttura di via San Damiano, a Monza, dove oltre agli esemplari abbandonati, portati dai padroni o sequestrati dalle forze dell’ordine perché maltrattati, sono ospitati gatti e diverse specie da fattoria tra cui capre, pecore e cavalli. Nel canile non è raro imbattersi anche in criceti, cavie, conigli, scoiattoli, cincillà, furetti, rettili, tartarughe, canarini e pappagalli magari fuggiti dalle gabbie oltre che in uccelli migratori e autoctoni salvati dopo essere stati feriti dai predatori o dopo essere caduti dai nidi.