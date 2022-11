Cambiamenti climatici: a Monza nate due tartarughe

Clima impazzito: a novembre nascono due tartarughe. I cambiamenti climatici sono evidenti, per quando riguarda il nostro paese il 2022 ha peraltro il triste primato di essere l’anno più caldo e meno piovoso della storia. E questo si è tradotto in una grave situazione di siccità che si protrae oltre i mesi estivi e in temperature autunnali assai lontane dalla media. A farne le spese sono anche gli animali selvatici: al rifugio Enpa di Monza fanno sapere che continuano ad arrivare ricci che dovrebbero essere ormai in letargo e che vengono recuperati sottopeso perché non riescono più a trovare gli insetti che costituiscono la loro normale alimentazione.

Cambiamenti climatici: una tartaruga di terra e una d’acqua

A conferma del clima capriccioso, domenica 6 novembre sono arrivate al rifugio in via San Damiano 21 due baby tartarughe: una di terra e una acquatica. Segno che, nonostante il mese autunnale, le temperature eccezionalmente miti per le nostre latitudini hanno consentito la schiusa delle uova.

Infatti – spiegano da Enpa – le tartarughe e le testuggini depongono le loro uova in un buco fatto nel terreno. Dopo un’incubazione di circa due mesi, con il solo calore del sole, le uova si schiudono e le piccole tartarughe si aprono la strada nella terra fino alla superficie.

Le due baby ritrovate sono nate pochi giorni fa, cioè a novembre, un fatto questo assolutamente eccezionale e per certi versi preoccupante. Le due tartarughine non sono al momento adottabili.

Cambiamenti climatici: in corso la Cop 27

Proprio domenica 6 novembre è cominciato il 27° vertice Onu sui cambiamenti climatici, la Cop 27, che si terrà fino al 18 novembre a Sharm El-Sheikh, in Egitto. L’obiettivo del Forum mondiale è quello di trovare valide soluzioni a tutela di clima e ambiente, ma la sensazione è quella di una corsa contro il tempo per fronteggiare il riscaldamento globale che ha determinato importanti, e forse irreversibili, cambiamenti climatici.