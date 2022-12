Enpa Monza cerca il lieto fine per Buio, cane cieco: una famiglia adottiva per lui

Si chiama Buio ed è un cane cieco. È ospitato al canile di Monza dal mese di ottobre, quando era stato trovato vagante per le strade della città. E ora Enpa lancia per lui un appello di speranza, perché trovi una famiglia che lo adotti per una sorta di “miracolo di Natale”.

Enpa Monza cerca il lieto fine per Buio, cane cieco e socievole

Buio non era microchippato e questo ha reso impossibile ricostruire la sua storia, nessuno l’ha reclamato e gli appelli precedenti sono finiti nel vuoto. Le sue condizioni all’arrivo in via San Damiano hanno fatto pensare a un abbandono del “simil pitbull-amstaff” di taglia media di circa tre anni.

Un cane sfortunato, ma molto socievole (segno che probabilmente in una vita precedente ha avuto una famiglia). Colpito da cecità permanente.

Buio con educatrice Silvia al parco canile di Monza

Enpa Monza cerca il lieto fine per Buio, cane cieco: “È bravissimo, se pensate di essere quella famiglia ecco come fare”

“In poco tempo Buio fa breccia nei cuori di operatori e volontari ENPA (del resto è davvero facilissimo innamorarsi di lui) – raccontano dal canile – e iniziano con lui le prime uscite dal box: all’inizio sempre lo stesso giro affinché possa crearsi i primi riferimenti ambientali. Per sua fortuna, oltre a essere un cane docile, fiducioso e amante delle carezze, è anche molto intelligente e impara in fretta, tanto è vero che a distanza di pochissimo lo si può lasciare libero a scorrazzare nel recinto. È bravissimo al guinzaglio e si affida al suo conduttore seguendolo senza problemi anche fuori dal canile, anzi in passeggiata si rilassa molto e dà davvero il meglio di sé”.

E poi: “Se pensate di essere la famiglia o la persona adatta per regalargli uno splendido lieto fine potete scrivere a canile@enpamonza.it o chiamare in canile allo 039 835623 tutti i giorni della settimana dalle 14.30 alle 17.30“. In attesa del miracolo per Buio.