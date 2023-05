Emilia Romagna: protezione civile di Lissone in aiuto a Ravenna, a Macherio e Sovico continua la raccolta solidale

Cresce la mobilitazione della Brianza a favore delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. La Protezione civile di Lissone è parte della colonna mobile della Provincia di Monza e Brianza ed è partita mercoledì 24 maggio per raggiungere Ravenna e zone limitrofe. Il servizio sarà relativo all’aiuto alla popolazione con l’uso delle motopompe idriche e pulizia del fango. Il sindaco di Lissone, Laura Borella, ricorda intanto che Anci ha avviato una raccolta fondi per i Comuni colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna: “Per i nostri sindaci e le nostre comunità”.

“Ogni contributo può fare la differenza, insieme possiamo aiutare i territori colpiti così duramente dall’alluvione” dichiara Borella. L’iban per inviare il proprio contributo tramite bonifico bancario intestato a Anci è IT 20 N 06230 03202 000057138452 con causale “Per i Comuni colpiti”.

Emilia Romagna: da Macherio e Sovico partenza il 28 maggio con gli aiuti

Tanti i volontari brianzoli in campo, attraverso le associazioni o privatamente. A Macherio e Sovico è ripartito il canale solidale che vede protagonisti Pro Loco e Avs (associazione volontari) Sovico e il macheriese Matteo Verga, già attivi in spedizioni sul campo nelle terre emiliane colpite dal sisma e anche per portare aiuti in Romania destinati a dare conforto alle popolazioni ucraine.

Ancora una volta si uniscono le energie per raccogliere e portare aiuti nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna: sino a venerdì 26 maggio, dalle 9.30 alle 11.30, sarà possibile consegnare gli aiuti nella sede di Avs in piazza Frette a Sovico. Qui si raccolgono scope, spazzoloni, pale, carriole, materiali per la pulizia, manichette, tira acqua, pompe per aspirare acqua, guanti di gomma, rotoloni di carta, sacchi per l’immondizia, stracci, disinfettanti e alimenti non deperibili per cani e gatti. A Macherio, invece, si raccoglie tutto in via Don Corti 7. Domenica 28 maggio, è previsto il viaggio in Emilia in risposta alla richiesta di aiuto coordinata dall’associazione “Un cuore per la vita”.