La Pro Loco e Avs di Sovico raccolgono scope e spazzoloni per l’Emilia Romagna

“Ad 11 anni di distanza dal sisma, l’Emilia è ancora in ginocchio: non possiamo distogliere lo sguardo”. Pro Loco e Avs (associazione volontari) Sovico lanciano questo messaggio e si mobilitano per raccogliere e portare aiuti nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna, regione investita da acqua e fango. Le due associazioni sovicesi uniscono le forze e fanno appello alla generosità dei propri concittadini per aiutare le popolazioni colpite da un nuovo dramma. Per questo, promuovono un’iniziativa solidale che avrà come centro di raccolta piazza Frette, a Sovico.

La Pro Loco e Avs : tempi e modi di raccolta

Da lunedì 22 a venerdì 28 maggio, dalle 9.30 alle 11.30, sarà possibile consegnare gli aiuti nella sede di Avs. Qui si raccolgono scope, spazzoloni, pale, carriole, materiali per la pulizia, manichette, tira acqua, pompe per aspirare acqua, guanti di gomma, rotoloni di carta, sacchi per l’immondizia, stracci, disinfettanti e alimenti non deperibili per cani e gatti. Mercoledì 24, sarà possibile recapitare i beni anche alla sede di Pro Loco Sovico, sempre presente in piazza Frette, dalle 16 alle 18 e dalle 20 alle 22. Il materiale sarà portato direttamente dai volontari sovicesi in Emilia presumibilmente già nella giornata di domenica 28 maggio. Pro Loco e Avs Sovico aderiscono alla richiesta di aiuto coordinata in Emilia dall’associazione “Un cuore per la vita”. Si tratta di un sodalizio di volontariato con sede nel territorio colpito che ha contezza diretta della situazione emergenziale.“Passate parola e grazie per tutto quello che si riuscirà e fare” concludono i promotori brianzoli. Per chi volesse anche fare una donazione all’associazione:IBAN IT 31 U 05034 67001 000 0000 14144. Causale: Alluvione ER 2023.