Elezioni suppletive: anche il sindaco di Taormina Cateno De Luca candidato a Monza per il Senato

In attesa del centrosinistra, in Brianza arriva il quarto candidato per le elezioni suppletive che nomineranno il successore di Silvio Berlusconi al Senato. Ed è il nome che non ci si aspetta: Cateno De Luca, siciliano doc, sindaco di Taormina, ex sindaco di Messina e volto del movimento Sud chiama Nord. In corsa anche per le elezioni europee al centro di un sondaggio tra i sostenitori che si concluderà lunedì 7 agosto.

Elezioni suppletive: «La sfida a Monza va lanciata? Secondo me sì»

«La strategicità del collegio Monza Brianza e la nostra sfida a mani nude alle corazzate politiche – ha spiegato in una delle sue dirette Facebook sabato mattina in un lungo commento a un’intervista del Corriere della Sera in edicola che ha dato la notizia col titolo “Galliani chi? Dove gioco io vinco” – Mio padre nel 1958 emigrò a Monza perché da noi non c’era lavoro e per due anni facendo il muratore abitò con altri due operai in una baracca con altri due persone, io credo molto nelle coincidenze. È stato accolto dal nord. La politica è una cosa seria. Molti sottovalutano che in quel collegio il 50% degli elettori è meridionale e che dove ho giocato in prima persona, come a Messina e Taormina, ho vinto. Per natura non metto limiti alla provvidenza».

“La sfida di Monza va lanciata? Secondo me sì, ma dobbiamo organizzarci bene”, conclude il sindaco congedandosi prima di tre giorni di vacanza con appuntamento a martedì.

Elezioni suppletive: gli altri candidati

Già candidati nel collegio di Monza il vicepresidente del Monza Adriano Galliani (centrodestra), il radicale ed ex eurodeputato Marco Cappato e Domenico Di Modugno, padernese del Pci.