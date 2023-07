Galliani candidato al Senato, la soddisfazione di Figini: “Rappresenta tutte le caratteristiche della Brianza”

Soddisfazione anche dal consigliere regionale Fabrizio Figini per il nome di Adriano Galliani come candidato al Senato nel collegio di Monza per le elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre. Si assegna il seggio vacante a Palazzo Madama dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Galliani candidato al Senato, la soddisfazione di Figini: “Un uomo del fare”

“La proposta del nostro Segretario Nazionale Tajani di concerto con la famiglia Berlusconi, è la migliore possibile per il nostro territorio e per continuare nel solco del cammino tracciato dal nostro Presidente Berlusconi – ha detto il presidente del Gruppo “Forza Italia – Berlusconi per Fontana – Partito Popolare Europeo” in Regione – Galliani rappresenta pienamente tutte le caratteristiche della Brianza: è un uomo del fare, un grande imprenditore che si è sempre distinto per grande competenza e capacità di costruire e guardare lontano! Il mio motivo di orgoglio è doppio, perché rappresentando in Consiglio regionale la provincia di Monza e della Brianza sono certo che i concittadini brianzoli accoglieranno con entusiasmo questa candidatura. Da parte mia, da parte di tutto il gruppo regionale assicuriamo massimo impegno e massimo sostegno quindi per mantenere nella nostra casa politica un seggio per noi altamente simbolico, parte dell’eredità politica e vessillo delle idee e valori che ci ha lasciato Silvio Berlusconi e di cui tutto il centro destra potrà continuare ad essere fiero“.