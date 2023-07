Elezioni suppletive: anche Marco Cappato candidato a Monza

C’è anche il monzese Marco Cappato tra i candidati alle elezioni suppletive al Senato per il seggio vacante di Silvio Berlusconi. Lo ha annunciato il radicale nella giornata di sabato 29 luglio: le elezioni nel collegio di Monza sono in programma il 22 e 23 ottobre. Cappato sfida così Adriano Galliani, che ha accettato la candidatura per il centrodestra, e Domenico Di Modugno, padernese del Pci.

Marco Cappato candidato: chi è

Nato nel 1971 e tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, è stato per dieci anni europarlamentare e già lo scorso luglio era stato candidato alle politiche nella lista Referendum e Democrazia. Ha studiato al collegio Villoresi e al liceo classico Zucchi prima di laurearsi alla Bocconi.

“Ho deciso di candidarmi alle elezioni per il seggio lasciato da Berlusconi al Senato – ha scritto su Twitter -. Voglio portare in Parlamento temi e battaglie che mi stanno a cuore e che di questi tempi sono a rischio, o trascurati. Chi pensa sia una buona idea e vuole dare una mano, mi contatti”. Cappato ha raccolto l’appoggio di +Europa, Europa Verde e Sinistra italiana. Anche Carlo Calenda ha promosso la sua candidatura.