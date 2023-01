Efficientamento: 44 imprese per il bando di Seregno

Per sostenere l’efficientamento energetico delle imprese Seregno ha messo a disposizione 200mila euro. È il primo risultato del bando efficientamento, che era rivolto alle imprese e microimprese del territorio e che si è concluso nei giorni scorsi. Un esito che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale di Seregno, è ancora provvisorio, in quando è già stato avviato il percorso per finanziare anche le richieste ancora rimaste inevase perché eccedenti le risorse complessive messe a bando. A questo proposito sono stati reperiti altri 30mila euro necessari.

Efficientamento: i numeri di Seregno

Al bando hanno risposto 44 imprese del territorio, 37 delle quali finanziate per intero, una parzialmente e 6 in attesa di finanziamento.

La suddivisione delle imprese ammesse per tipologia di attività, è la seguente: 8 servizi; 13 commercio: 14 produzione; 3 pubblici esercizi; la suddivisione delle richieste di contributo ammesse per tipologie di intervento vede: acquisto di apparecchi illuminanti con tecnologie Led (13 casi); acquisto di macchinari e attrezzature di produzione con riduzione dei consumi energetici (6 casi); impianti fotovoltaici (5 casi); acquisto caldaie a condensazione, pompe di calore (7 casi); climatizzazione, recuperatori di calore (7 casi).

Efficientamento: per ridurre l’impatto ambientale

Il bando efficientamento finalizzato ad incentivare l’efficienza produttiva delle aziende e, contemporaneamente, a ridurre l’impatto ambientale delle attività produttive e commerciali, segue una analoga iniziativa messa in campo un anno fa, nell’ambito dei ristori successivi all’emergenza Covid, iniziativa che aveva messo 73mila euro a disposizione delle imprese locali.