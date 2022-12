Povertà energetica, Aeb aderisce al Banco dell’energia Onlus

Aeb aderisce al manifesto del Banco dell’Energia onlus. Una collaborazione per contrastare la povertà energetica sempre più preoccupante. A Roma si è svolta la riunione plenaria di tutti i firmatari del manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica” promosso da Banco dell’energia onlus, per confermare l’impegno a intraprendere ulteriori iniziative a sostegno delle famiglie che si trovano in una situazione di povertà energetica.

Povertà energetica, l’adesione di Aeb

Banco dell’energia onlus è l’ente senza scopo di lucro, promosso da A2A e dalle fondazioni Aem e Asm, per aiutare le persone e le famiglie in difficoltà economiche e sociali, con particolare attenzione alla povertà energetica.

In occasione della riunione plenaria, è stata anche annunciata l’adesione di Aeb, che ha firmato il manifesto lanciato lo scorso anno per potenziare le attività del Banco, a cui aderiscono aziende del settore Utilities, enti del terzo settore, 17 associazioni consumatori e altre importanti realtà dell’economia italiana.

Povertà energetica, il 2023 di Aeb

Il 2023, quindi, vedrà Aeb impegnata in una collaborazione ancor più fattiva e concreta con le attività di banco dell’energia, iniziate già lo scorso anno con un progetto locale che ha coinvolto i servizi sociali di 15 comuni del territorio, sia sostegno del pagamento delle bollette sia con un programma di mappatura e formazione per risparmiare energia.

Povertà energetica, i dati in Italia

I dati sulla povertà energetica in Italia sono preoccupanti: secondo i dati di banco dell’energia, colpisce 2 milioni di famiglie, pari a un italiano su sei.

Povertà energetica, Bracchitta: “Offriamo contributo per rispondere alle criticità e ai bisogni”

Loredana Bracchitta, presidente di Aeb ha dichiarato: “Il tema della povertà energetica è un tema a cui nessuno può rimanere indifferente. Con la sottoscrizione di questo manifesto promosso dal Banco dell’energia, siamo orgogliosi di poter offrire il nostro contributo per rispondere alle criticità e ai bisogni del nostro territorio, attraverso azioni concrete, finalizzate al sostegno delle famiglie in stato di fragilità economica e che contribuiscano anche all’aumento della consapevolezza sui consumi energetici ed all’accessibilità agli strumenti di efficientamento energetico. Crediamo che la grande attenzione alle comunità di riferimento passi attraverso l’adesione ad iniziative nazionali di grande respiro che ci permettono di fare rete tra aziende, terzo settore e istituzioni“.