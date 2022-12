Ad Arcore sono da poco cominciati i lavori di rifacimento della pavimentazione del palazzetto di via Monginevro e già si pensa alla ristrutturazione della adiacente piscina comunale.

Arcore: fondi regionali per efficientare la piscina comunale, 350mila euro

Il comune di Arcore ha ricevuto infatti 350mila euro di finanziamento da Regione Lombardia per l’efficientamento energetico dello stabile comunale gestito da InSport. Il bando della regione prevedeva un finanziamento massimo di 350 mila euro, pari all’80% dell’importo totale dei lavori, per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio.

“I tempi sono molto stretti – spiega l’ingegner Lorenzo Belotti, assessore ai lavori pubblici – I soldi ricevuti con il bando vanno rendicontati entro ottobre 2023. Abbiamo pochissimi mesi per progettare, eseguire i lavori e rendicontarli a Regione”. Tempi stretti e un progetto ambizioso, nato, ancora una volta dalla necessità di contrastare il caro bollette.

Arcore: fondi regionali per efficientare la piscina comunale, piano economico non più sostenibile

L’ultima convenzione stipulata tra il comune e la società concessionaria, infatti, era stata firmata in epoca ante-covid, prima dell’”Emergenza Ucraina”, e quindi prima di tutta quella serie di dinamiche di rincaro: dall’aumento del costo dell’energia, all’aumento dei materiali necessari a fornire servizi come il riscaldamento, necessità primarie di una struttura come una piscina comunale. La società gestore della struttura, la InSport si è quindi trovata a dover gestire un piano economico non più sostenibile nelle condizioni attuali.

“Abbiamo aperto un tavolo con loro – continua Belotti – per cercare di capire come riequilibrare il piano che avevamo concordato, e tra le varie misure considerate, c’è stata la possibilità di partecipare al bando della regione”.

Arcore: fondi regionali per efficientare la piscina comunale, i progetti

Il progetto iniziale, studiato dai tecnici della società, prima di accedere al bando, comprendeva molte voci: sia lavori per l’efficientamento energetico, così come lavori non inerenti, ad esempio la realizzazione di un parcheggio. Essendo il finanziamento ricevuto dalla regione, tuttavia, specifico per l’efficientamento energetico, attualmente, il team impegnato nella fase progettuale ha dovuto momentaneamente accantonare diversi progetti, benché importanti, per dare la priorità allo studio di una serie di interventi attinenti al tema del bando.

In programma quindi lavori mirati per un ammontare complessivo di 437.500 euro (di cui solo 87.500 euro provenienti dalle casse comunali) che porteranno un risparmio concreto dei costi dell’energia e che si dovrebbero, come da programma, vedere conclusi entro l’autunno del 2023.