Bilancio regionale: 1 milione 600mila euro per Monza e Brianza

Quattordici interventi per un totale di 1.600.000 euro nel bilancio della Lombardia per la provincia di Monza e Brianza. Lo sottolinea il consigliere regionale Alessandro Corbetta (Lega) dopo l’approvazione del bilancio regionale.

Bilancio regionale: gli interventi previsti

Previsti tra gli altri la manutenzione straordinaria della caserma dei Vigili del fuoco di Lissone (145mila euro) e il potenziamento della videosorveglianza in città (45mila), manutenzione di Villa Comi a Cornate d’Adda (80mila), giochi inclusivi nei parchi pubblici a Carate Brianza (90mila) e Desio (90mila), manutenzione straordinaria di via Pola a Varedo (100mila).

Bilancio regionale: “Attenzione alle necessità dei cittadini”

“Un bilancio che conferma non solo la virtuosità finanziaria della nostra Regione ma soprattutto la grande attenzione per le necessità dei cittadini lombardi e degli Enti Locali – ha detto – Come Gruppo Lega abbiamo presentato un ordine del giorno a sostegno di realtà e situazioni importanti del territorio brianzolo. Per la provincia di Monza e Brianza si tratta infatti di 1.600.000 euro per un totale di 14 interventi finanziati. Risorse rilevanti che vengono messe a disposizione dalla Regione per consentire ai nostri Comuni di porre in essere interventi attesi da tempo”.