Pioggia di soldi dalla Regione per l’illuminazione di Vimercate

Grazie a un ordine del giorno al bilancio di previsione di Regione Lombardia per l’utilizzo del fondo “Interventi per la ripresa economica” Vimercate riceverà un significativo contributo di 100mila euro da impiegare per la manutenzione dell’impianti di illuminazione pubblica cittadina. 200 circa i corpi illuminanti che saranno sostituti nell’ambito dello sviluppo di politiche atte al risparmio energetico.

Pioggia di soldi dalla Regione, Cereda “Grazie a Pispisa”

“Devo ringraziare il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Massimiliano Pispisa – ha commentato il sindaco Francesco Cereda -, che si è prontamente attivato in Regione Lombardia con i consiglieri della sua forza politica, dimostrando pragmaticità nell’attrarre sul territorio risorse economiche per migliorare la nostra città”.

Pioggia di soldi dalla Regione , Pispisa “Ho fatto il mio dovere”

“Ho semplicemente fatto il mio dovere per Vimercate – ha dichiarato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Massimiliano Pispisa -. Credo che anche le forze d’opposizione possano dare un contributo per migliorare la Città ed ho sentito il dovere di intercedere presso i consiglieri e dirigenti regionali del mio partito per far pervenire a Vimercate fondi da spendere sul territorio. Non importa che ci sia una giunta di un colore diverso in Comune, credo che ogni consigliere debba spendersi per far arrivare soldi e progetti sul territorio che è chiamato a rappresentare”.