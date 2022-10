Controlli straordinari antidroga a Monza: la Polizia di Stato identifica 45 persone

Quarantacinque persone – nove delle quali già note alle forze dell’ordine – e 22 veicoli controllati a Monza nel corso di controlli straordinari antispaccio svolti dalla Polizia di Stato, su disposizione del Questore della provincia Marco Odorisio, insieme a equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e a una pattuglia dell’unità cinofila della Polizia Locale.

Controlli antidroga a Monza: le zone “calde” battute dalla Polizia

Si è svolto nella serata del 3 ottobre nelle aree della Stazione FS, corso Milano, piazza Mazzini, piazza Artigianelli, via Roma, corso Vittorio Emanuele, via Bergamo e i giardini attigui alla piscina NEI. Il bilancio è di due contestazioni amministrative per uso di sostanza stupefacente, hashish (20 grammi circa), nei confronti di due cittadini italiani pizzicati proprio nei giardini del Nei.

Controlli antidroga a Monza: “Segnalazioni dei cittadini”

L’attività, specificano dalla Questura, si è svolta nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio, in particolare a seguito “di segnalazioni pervenute dai cittadini” che oltre allo spaccio lamentano disagi a causa del degrado e della criminalità predatoria. E non è finita: analoghi servizi continueranno nelle prossime settimane.