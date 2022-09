A 19 anni spaccia con la pochette Vuitton, in casa ha 9mila euro in contanti

La Opel Corsa avrebbe potuto non dare particolarmente nell’occhio ma quella pochette Louis Vuitton giusto fuori dall’auto, un po’ sì. Tanto più che era giusto all’esterno di un veicolo con a bordo ragazzi poco più che maggiorenni c’era. Avevano intuito giusto, i carabinieri: nella pochette nera c’erano tre panetti di hashish per circa 300 grammi di peso, un bilancino di precisione, banconote.

La pochette Vuitton fuori dall’auto

Tutto è successo a Correzzana lungo via J.F.Kennedy nella notte di sabato 17, alle 2.30, quando i militari di Besana Brianza hanno visto l’auto ferma a bordo strada con i ragazzi a bordo. SI sono fermati, hanno fatto la retro, l’hanno affiancata e hanno chiesto i documenti. È stato allora che hanno notato la piccola borsa di marca. Scoperto il contenuto hanno perquisito i due 19enni: uno residente a Correzzana, con precedenti per spaccio, l’altro uno studente di Lesmo. Addosso al primo i carabinieri hanno trovato anche un portamonete coordinato con la pochette Vuitton con varie banconote da 10 e 20 euro.

La pochette Vuitton e i 9mila euro in contanti

È scattata allora la perquisizione domiciliare – brutta sorpresa per i genitori, con cui vive il ragazzo: lì è stato trovato ancora hashish, circa 9mila euro in contanti e quanto occorre per confezionare le dosi, dello stesso materiale trovato nella pochette buttata fuori dall’auto in via Kennedy. Processato per direttissima dopo l’arresto, che è stato convalidato, è stato portato agli arresti domiciliari.