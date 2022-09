Sicurezza a Monza, polizia locale e carabinieri intensificano la collaborazione operativa

Sul fronte sicurezza da qualche settimana, a Monza, è stata intensificata la collaborazione operativa e l’azione di controllo coordinata e congiunta del territorio da parte della Polizia locale e dei carabinieri della locale Compagnia, soprattutto nei cosiddetti “punti caldi”. Se, dicono dal Comune: “la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica a Monza presenta una lieve diminuzione della delittuosità“, il problema è rappresentato dalla microcriminalità. Per farvi fronte la Polizia Locale, d’intesa con il Comando Carabinieri di Monza, ha potenziato le attività preventive già esistenti “per accrescere i presidi di sicurezza urbana, capaci di incidere anche sulla percezione di sicurezza soprattutto presso le fasce più deboli della popolazione“.

I carabinieri di Monza

Polizia locale e carabinieri a Monza: dove avvengono le attività di prevenzione e controllo

La Polizia Locale affianca con proprio personale (unità cinofila compresa) quello dell’Arma, “anche con l’impiego di mezzi e strumenti tecnologici” mentre è stato potenziato il dispositivo territoriale dell’Arma con servizi di controllo straordinario del territorio per l’identificazione di persone sospette, il contrasto dei reati predatori e delle condotte inurbane, soprattutto in zona Stazione Ferroviaria e limitrofe e centro storico attraverso l’impiego di squadre di intervento operativo (da ordinanza del Questore). L’obiettivo è contrastare la criminalità diffusa, prevenire gli scippi, in particolare ai danni delle persone più fragili, incrementare la vigilanza antirapina attorno a esercizi pubblici e bancomat e eliminare il degrado “derivante dalla occupazione di spazi pubblici, specie quelli adibiti a verde, da parte di gruppi di persone sbandate“.

Polizia locale e carabinieri a Monza: occhio di riguardo ai giovanissimi

Un occhio di riguardo è stato dedicato ai gruppi di giovanissimi, alcuni dei quali recentemente responsabili di alcuni fenomeni di aggressione, per prevenire comportamenti violenti. E poi allo spaccio di stupefacenti, con l’identificazione e segnalazione di assuntori. L’amministrazione Pilotto per il futuro intende percorrere la strada della collaborazione con famiglie, scuole, associazioni ed agenzie educative “per offrire ai giovani opportunità costanti di confronto, stimolo e crescita“.

Polizia locale e carabinieri a Monza: in pochi giorni identificate 600 persone

I primi numeri della “collaborazione” interforze sono notevoli: nel corso dei primi servizi, dall’1 settembre al Gp, il personale della Polizia Locale ed i militari dell’Arma hanno proceduto ad identificare quasi 600 persone, controllare 350 veicoli, procedere alla denuncia di 8 persone per violazioni del Codice Penale e delle norme in materia di immigrazione, elevare 43 violazioni amministrative per violazioni del regolamento di Polizia Urbana e del Codice della Strada, segnalare alla Prefettura 3 assuntori di sostanze stupefacenti e sequestrare (a carico di ignoti) 37,59 grammi di hashish e circa un grammo di eroina, occultati nei giardini pubblici, trarre in arresto una persona gravata da ordine di carcerazione, irreperibile dal 2019 e rintracciata durante i servizi di pattugliamento della città.