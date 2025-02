Video Pedemontana, presentazione della Tratta C a Biassono: le interviste

Sala piena martedì sera a Biassono in occasione dell’incontro pubblico nel quale l’amministrazione Casiraghi ha illustrato il progetto di Pedemontana per quanto riguarda la tratta C, in una fase nella quale i due cantieri di via Madonna delle Nevi stanno già operando dall’inizio dell’anno e, a detta dei residenti, il panorama dalle parti di via delle Vigne e via Pessina cambia di giorno in giorno.