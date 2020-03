Coronavirus, gli aggiornamenti di mercoledì 11 marzo: primi due casi positivi ad Arcore, Lissone sospende i divieti per lavaggio strade Ora per ora, gli aggiornamenti sull’epidemia di Covid 19 nel territorio di Monza e Brianza per mercoledì 11 marzo.

Ore 12 « Abbiamo inviato al Governo le proposte concordate con i sindaci relative a ulteriori misure di contenimento della diffusione del Coronavirus». Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: «Contiene il dettaglio di quelle che sono le iniziative che consideriamo indifferibili sulla base dei dati scientifici in nostro possesso e già comunicati nel pomeriggio di martedì 10 al Governo, nel corso della riunione con i ministri Boccia e Speranza e con i presidenti delle Regioni, oltre che all’Istituto Superiore di Sanità».

11.45 Il sindaco di Sovico Barbara Magni ha diffuso un messaggio sui comportamenti da adottare nei parchi: “A te bambino, ragazzo, adulto, genitore, nonno, nonna viene richiesto un comportamento responsabile e attento anche in questo luogo di svago. Evitiamo: - Sport con attività di contatto; - Feste di compleanno; - Utilizzo di più persone delle attrezzature presenti nel parco, - Attività che non consentono di mantenere almeno un metro di distanza tra le persone. Usa il buon senso: se vedi troppa gente torna a casa!

Ore 11.30 Albiate: dal 10 marzo al 3 aprile 2020, gli uffici comunali sono aperti al pubblico nei consueti giorni e orari. Le porte sono chiuse. L’accesso può avvenire solo su appuntamento, e solo per urgenze, telefonando al numero 0362 932441, o tramite posta elettronica agli indirizzi e-mail presenti sul sito internet del Comune, nelle sezioni dedicate ai singoli uffici. La biblioteca civica è chiusa al pubblico.

Ore 11.20 Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato che «l’atteggiamento del governo non è di chiusura verso misure più restrittive» facendo riferimento alle richieste della Lombardia e di essere in attesa dei dettagli. LEGGI la notizia (VAI)

Ore 11.10 A Lissone il comandante della Polizia locale Ferdinando Longobardo ha firmato un’ordinanza per sospendere il divieto di sosta lungo le strade interessate dal lavaggio strade. Divieto sospeso fino al prossimo 3 aprile. La regolamentazione vale su tutto il territorio comunale.

Ore 10.40 La polizia locale di Cesano Maderno con tre pattuglie sta girando il territorio diffondendo un avviso alla cittadinanza col megafono: “Attenzione ai fini di fronteggiare e contenere il contagio da Coronavirus si invita la cittadinanza nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che consentono l’uscita dall’abitazione solo per comprovate esigenze lavorative ed adempimenti di primaria necessità, condotte non conformi verranno perseguire penalmente”. Martedì era successo a Lissone.

Ore 10.35 Si aggiungono anche Arcore, Brugherio e Vimercate all’elenco dei Comuni che hanno chiuso i parchi cittadino. Da oggi fino al 3 aprile è chiuso anche il Parco di Monza, insieme ai giardini reali e ai giardini comanali. Viale Cavriga aperto al traffico in due fasce al mattino alla sera.

Ore 10.30 La giornata si apre con la comunicazione del sindaco di Arcore Rosalba Colombo: due cittadini sono risultati positivi al Coronavirus Covid-19 con tampone effettuato martedì 10 marzo: “I due concittadini sono in isolamento domiciliare e non ci risulta che le loro condizioni siano preoccupanti. ATS ha già messo in atto tutte le procedure di sorveglianza precauzionali per le persone che sono state a stretto contatto con loro”, rassicura il sindaco.

