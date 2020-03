Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Da Carugo a Ceriano per acquistare droga nel parco delle Groane, denunciato Un 46enne di Carugo ha disatteso le disposizioni della Direttiva ministeriale di domenica 8 marzo contro la proliferazione del coronavirus.I militari l’hanno fermato mentre si addentrava nel parco violando le prescrizioni imposte

Più che il virus potè la droga: un 46enne di Carugo è stato denunciato dai carabinieri di Cesano Maderno dopo che l’hanno pizzicato nei pressi del Parco delle Groane, a Ceriano Laghetto, dove si era recato per acquistare stupefacenti. L’uomo è stato deferito per inosservanza del Decreto ministeriale dell’8 marzo, sulla scorta dell’articolo 650 del Codice Penale.

I militari, nell’ambito dei servizi svolti su tutto il territorio ed intensificati al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni ministeriali, ovvero di non muoversi di casa se non per validi motivi, hanno notato il 46enne che s’inoltrava nel bosco, violando le prescrizioni imposte, essendosi recato al di fuori del comune di residenza senza alcuna motivazione che ne giustificasse lo stato di necessità ed urgenza.

