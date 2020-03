Coronavirus, gli aggiornamenti di martedì 24 marzo: vittime a Sovico e Nova Milanese; la Regione promuove la telemedicina Ora per ora, gli aggiornamenti sull’epidemia di Covid 19 nel territorio di Monza e Brianza per martedì 24 marzo 2020.

Ora per ora, gli aggiornamenti sull’epidemia di Covid 19 nel territorio di Monza e Brianza per martedì 24 marzo 2020.

Ore 10.30 «Noi ieri abbiamo approvato una delibera che rafforza la presa in carico del monitoraggio sul territorio anche attraverso la telemedicina, questo per monitorare le condizioni di salute sia dei dimessi non guariti che per quelli che sono a casa. Questo è il modo più corretto di seguire la malattia perché il tampone ha un valore relativo e farlo in maniera massiva vuol dire lasciarlo per giorni e giorni a processarlo». Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ad Agorà su Rai3.

«Noi riusciamo a fare 5.000 tamponi al giorno - ha aggiunto - stiamo valutando di ampliare la nostra potenzialità ma se ne facciamo 100-200.000 ci vuole tempo, l’importante è monitorare le condizioni di salute e intervenire su chi ne ha bisogno. Stiamo coinvolgendo i medici di medicina generale per una sorveglianza più stringente rispetto a prima».

Ore 10.15 «Vi ho dato anzitutto il numero attuale delle persone positive (che sono in ospedale in condizioni diverse o in alcuni casi già a casa a completare le cure), che sono 67 e delle persone in sorveglianza attiva nelle loro case, che sono 85. Ieri sera non vi ho detto, ma lo scrivo ora, che non vi darò il numero delle persone morte di coronavirus o per pregresse malattie peggiorate con il coronavirus: ho deciso di farlo per rispetto verso di loro e per i familiari, che spesso non possono essere accanto ai loro cari nel momento finale della loro vita». Lo ha specificato martedì mattina il sindaco di Brugherio, Marco Troiano.

Ore 10 Una persona è deceduta a Sovico lunedì per le conseguenze della positività al coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco Barbara Magni, in serata dopo aver ricevuto l’aggiornamento da Ats che parla anche di 9 persone positive e 32 in sorveglianza obbligatoria.

Un nuovo decesso si è registrato a Nova Milanese. Qui i cittadini positivi sono 38. Lo ha detto il sindaco Fabrizio Pagani.

Carate Brianza

Vimercate

© RIPRODUZIONE RISERVATA