Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: 1.454 positivi a Monza e Brianza L’aggiornamento di Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus con l’assessore Giulio Gallera. Più 1.942 positivi in Lombardia e + 323 a Monza e Brianza per quello che è stato definito un disallineamento nel caricamento dei tamponi processati dal laboratorio. «Ma bisogna guardare il trend».

Dati ancora in crescita in Lombardia e anche a Monza e Brianza per quello che è stato definito un disallineamento nel caricamento dei tamponi processati dal laboratorio. Salgono a 30.703, +1942 rispetto a lunedì, i casi positivi al coronavirus in Regione, sono 1.454 a Monza e in Brianza, +323 dopo aumenti molto contenuti negli ultimi due giorni (+24 e +22): «Molto probabilmente, oggi sono arrivati risultati di campioni di giorni precedenti», ha commentato l’assessore Giulio Gallera nel quotidiano aggiornamento sull’emergenza invitando a fare attenzione.

«I numeri non sono da guardare giorno per giorno, ma è sempre meglio il trend. Crescono i positivi: +1.942, più alto di lunedì ma più basso di domenica» ha spiegato.

I ricoverati sono 9.711, con una fase di riduzione degli accessi e dei ricoveri: un dato che stabilizza la riduzione di lunedì quando, per la prima volta, c’era stata una riduzione dei ricoveri non in terapia intensiva (-173): il numeri è tornato a salire (+445) «ma - ha spiegato Gallera - siamo in una fase di riduzione dei ricoverati, non è un dato in controtendenza».

In terapia intensiva ci sono 1 .194 persone (+11) e a oggi ci sono 1.500 posti letto, da 724 che erano.

Torna a salire invece il numero delle vittime: + 402 decessi per un totale di 4.178, dopo due giorni di dati in calo rispetto al picco di 546 morti registrato sabato.

I dimessi e in isolamento domiciliare sono 15.620 di cui 6.657 (+600 in un giorno) con almeno un passaggio in ospedale (anche solo pronto soccorso) e 8.963 persone per le quali non si rileva nessun passaggio in ospedale. I tamponi effettuati sono stati 76.695

I casi per provincia. Il dato anomalo è proprio Monza e Brianza con un +324 che porta il totale a 1.454 persone positive.

A Brescia sono 6.298, +393. Seconda per numero di contagi Milano e città metropolitana: +375, per un totale di 5.701. A Milano città i contagiati sono 2.297 (+121). A Bergamo 6.728 positivi (+257), 847 a Bergamo città con +18 rispetto a lunedì.

La notizia arriva da Codogno: «Nel comune del lodigiano dove, un mese fa, ci sono stati i primi casi di coronavirus in Italia, oggi le persone positive sono 268, con zero contagi in più rispetto a ieri».

LA CONFERENZA STAMPA

