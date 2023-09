Gt Open e non solo: all’autodromo di Monza ultimi giorni di gare prima di finire (quando?) sotto i ferri

Ultimi giorni d’estate ma anche ultimi giorni di gare all’Autodromo Nazionale che, dopo l’ACI Racing Weekend di sette giorni fa, riapre la pista con la manifestazione a livello internazionale dell’ormai classico Gt Open. Mentre è ancora in corso l’istruttoria da parte di Invitalia per l’aggiudicazione del bando, che contiene la realizzazione dei sottopassi e la riasfaltatura totale, in molti si chiedono se verranno rispettati i tempi per essere pronti fra meno di un anno ad accogliere la Formula 1.

I primi a farsi questa domanda sono i vertici dell’Automobile Club d’Italia, e di Sias logicamente, perché più i giorni passano e più appare chiaro che lo spazio per inserire a calendario 2024 eventi agonistici si riduce. Ecco perché, Rally d’inizio dicembre a parte, in questo fine settimana potremmo seguire delle gare senza sapere con certezza quando si ricreerà nei prossimi mesi la stessa atmosfera di vera competizione.

Gt Open a Monza con Ferrari, McLaren, Audi e Mercedes

Per restare a quello che accadrà giovedì 21 settembre, scenderà sullo Stradale monzese, il piatto forte è rappresentato dalle due gare del Gt Open, con oltre trenta vetture fra Ferrari, McLaren, Audi, Mercedes e altri marchi ancora, guidate da equipaggi che si stanno giocando i propri titoli alla vigilia dell’ultimo evento che andrà in scena a Barcellona a fine ottobre. Due gare da oltre un’ora ciascuna, sabato alle 15 e domenica alle 13 e 30, a cui si aggiungono anche quelle della categoria inferiore, la Gt Cup Europe. Altre corse interessanti saranno riservate al TCR Europe, a sette giorni esatti dall’omonima serie tricolore, categoria animata che vivrà due gare sprint sulla distanza di soli dieci giri.

Una settimana dopo la Porsche Cup, la Boss Gp e la EuroFormula Open

Altra categoria che si ripresenta una settimana dopo è la Porsche Cup che passa dalle due competizioni del Campionato italiano a quelle del francese. Un intermezzo interessante è rappresentato dalle monoposto del Boss Gp, fra cui spiccano alcune Formula 1 recenti come Toro Rosso e Benetton, che si sfidano in mezzo a una selva di potenti Gp2. Alle 17 e 40 di sabato, e il giorno seguente a fine mattinata, risuoneranno alti nel cielo di Monza gli acuti di motori ben più “attraenti” di quelli sentiti nel recente Gran Premio d’Italia. Presenti infine nel programma tre gare dell’EuroFormula Open. Come ormai di prassi anche sabato e domenica l’ingresso è libero se effettuato a piedi, altrimenti si paga il parcheggio per il proprio mezzo, pari a 15 euro per l’auto e 5 se si entra in moto.