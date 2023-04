Cantieri all’autodromo di Monza da settembre, Salvini: “Insieme al lavoro per i Gp oltre il 2025”

I cantieri per adeguare l’autodromo dovrebbero partire a cavallo tra l’estate e l’autunno, dopo il Gran Premio del 3 settembre, e non saranno gestiti da un commissario nominato al Governo.

L’approvazione e l’affidamento dei lavori seguirà la via della conferenza di servizi semplificata: la decisione è stata presa durante il vertice svoltosi mercoledì 26 aprile al ministero delle Infrastrutture a cui hanno partecipato il sindaco Paolo Pilotto, il presidente della Regione Attilio Fontana e quello di Aci Italia Angelo Sticchi Damiani oltre ai tecnici degli enti coinvolti.

Il ministro Salvini: “Gp di Monza un evento imprescindibile”

Al confronto è intervenuto anche il ministro Matteo Salvini secondo cui, come si legge in una nota del ministero, «l’obiettivo è dare al Gran Premio di Monza una prospettiva temporale più ampia possibile» in quanto la competizione «è un evento imprescindibile per il Paese che offre una vetrina mondiale per l’automobilismo italiano». Proprio per questo il «ministero, la Regione, il Comune e Aci lavoreranno di concerto per garantire» alla manifestazione «la più ampia prospettiva temporale che vada oltre al 2025».

Autodromo di Monza, gli interventi previsti all’impianto

Tutti gli interventi previsti, tra cui i lavori per separare i sottopassi imboccati dal pubblico a piedi da quelli utilizzati dalle auto, il rifacimento dell’asfalto della pista e la posa di nuove tribune sono finanziati. Aci ha già depositato i progetti in piazza Trento e Trieste che ha aperto la conferenza di servizi e il termine per la presentazione delle osservazioni che dovrebbe scadere il 9 maggio. Il sindaco Paolo Pilotto ha garantito che i tecnici del municipio opereranno per accelerare le procedure nel rispetto delle regole.

Soddisfatto il capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo

L’esito della riunione romana è stato commentato con soddisfazione dal capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo che in più occasioni ha sollecitato l’intervento di Matteo Salvini con l’obiettivo di velocizzare l’avvio delle opere di adeguamento. «Non sono affezionato alla figura del commissario che resta l’extrema ratio – afferma il capogruppo leghista – l’importante è che gli interventi si facciano» entro i termini richiesti per non rischiare che Monza perda la Formula Uno.