Europei di pallavolo: l’Italia lascia Monza con il 3-0 sulla Bulgaria, che festa all’Arena

Che festa all’Arena di Monza. Nel sabato sera dell’Europeo l’Italia regola anche la Bulgaria per 3-0 con parziali di 25-16, 25-17 e 25-13, terza vittoria consecutiva che vale la testa della Pool B che ora continuerà a Torino.

Europei di pallavolo: all’Arena 9.500 spettatori in quattro giornate

In un palazzetto nuovamente sold out, e che ha accolto 9.500 spettatori in quattro giornate di gare col tutto esaurito nelle sere dell’Italia, è super Myriam Sylla che sul campo “di casa” (col Vero Volley Monza) ha offerto una grande prestazione in difesa e in attacco: 14 punti alla fine per la capitana, 15 per Antropova ancora protagonista, tanto lavoro prezioso per Orro in regia e Parrocchiale libero titolare, le altre quote monzesi in azzurro. Non entrata Egonu per un fastidio muscolare accusato nel riscaldamento, Mazzanti ha giocato ancora sui cambi dando spazio alle sue giocatrici.

Al PalaRuffini di Torino, il 22 e il 23 agosto, l’Italia chiuderà la fase a gironi dell’Europeo contro Bosnia Erzegovina e Croazia.

Europei di pallavolo: il primo set

Inizio con ritmi alti e con la Bulgaria di Lorenzo Micelli che prova a sorprendere le azzurre recuperando dal 3-0 al 3-3; il muro di Antropova procura però un nuovo break all’Italia (9-6) che poi corre fino al 13-7 proprio grazie al servizio dell’opposta.

La Bulgaria spinge e recupera qualche punto (15-12), ma subisce il turno di battuta di Pietrini per il 19-13. Altro ace di Antropova e agevole chiusura di Sylla per il 25-16.

Europei di pallavolo: il secondo set

Italia subito avanti 4-1 anche nel secondo set; le bulgare accorciano le distanze (5-4), ma il servizio di Squarcini (entrata per Danesi) scava di nuovo il break per il 7-4. Pietrini firma l’11-6, Squarcini mette giù il 14-9 a muro e il 16-10 in attacco. L’ace del 21-13 di Sylla spinge le azzurre verso il 2-0, sigillato da Squarcini (25-17).

Europei di pallavolo: Sylla e Omoruyi per il controbreak decisivo

Reazione della Bulgaria a inizio terzo set con Paskova e Marinova (0-2), ma Antropova ribalta il risultato già sul 4-3. Nuovo vantaggio bulgaro con Yordanova (4-6), Sylla e Omoruyi sono le protagoniste del letale controbreak azzurro (11-6). Sulla battuta di Antropova (due ace) l’Italia vola fino al 18-8, malgrado i cambi operati da Micelli, non c’è storia: Omoruyi, Nwakalor e Lubian firmano il 22-9, chiude ancora Omoruyi (25-13).

Europei di pallavolo: “Emozionante scendere in campo qui con la maglia dell’Italia”

Soddisfatta alla fine Beatrice Parrocchiale che ha sottolineato come coach Mazzanti le spinga sempre ad “andare oltre i limiti”.

“Giocare in casa è bellissimo – ha commentato Federica Squarcini – a Monza poi ho passato due anni ed è ancora più emozionante scendere in campo qui con la maglia dell’Italia. È bello sentire il calore dei tifosi, soprattutto quando cantiamo l’inno è spettacolare e regala brividi. Credo che il pubblico aiuti tanto, ci carica e si è vista una bella verve. Ora stacchiamo un attimo la testa, in vista delle ultime due partite del girone ci dovremo concentrare sul nostro gioco. L’importante è la nostra crescita e sviluppare le nostre situazioni che alleniamo tutti i giorni. Andando avanti e incontrando avversarie di alto livello questo farà la differenza. Dobbiamo rimanere lucide e continuare a fare il nostro gioco, cercando di conquistare più punti possibili. Dove può arrivare l’Italia? Lontano, lo spero tantissimo, siamo ragazze che si impegnano tanto e ci credono molto. Personalmente poi è il mio primo anno e spero di portare a casa l’Europeo. Daremo il massimo, penso che ce lo meritiamo“.